“Nuk është sulm ndaj sipërmarrësve”, Rama: Rregullore për hapësirat publike
Kryeministri Edi Rama tha në një lidhje live me ndjekësit në rrjetet sociale se fushata e nisur për hapësirat publike nuk është një sulm ndaj sipërmarrjes, por synim për t’i kthyer njerëzve hapësirat e përbashkëta që iu takojnë.
Ai theksoi se qeveria po përgatit një rregullore që do të vendosë qartë hapësirat e lirisë për njësitë tregtare pa kapërcyer hapësirat publike dhe këtu do hyjë në punë teknologjia.
“Unë jam deputet i Tiranës, kam bërë fushatë dhe ka konstatuar gjëra, kam parë gjëra, dhe krahas transformimit të Tiranës kam parë këtë; ngufatjet e hapësirës së Tiranës dhe për këtë arsye kam angazhuar gjithë deputetët për t’u rikthyer te njerëzit dhe janë konstatuar 1800 pika që duhen çliruar. Nuk bëhet fjalë për ndërtime pa leje, mur, llaç, tulla bëhet fjalë për ndërtime të çmontueshme dhe ka një mirëkuptim të madh, ka edhe raste kur nuk ndodh në mënyrë vullnetare. Nuk është një sulm ndaj sipërmarrësve. Po përgatisim një rregullore që do të vendosë qartë hapësirat e lirisë, do ketë hapësirë edhe për njësitë tregtare, por pa kapërcyer hapësirën publike. Teknologjia do na ndihmojë në këtë fazë.
Siç ka pasur lëvizje në bashki do ketë shtrirje të kësaj vale në strukturat e kontrollit të territorit, duke nisur nga IMT te policitë bashkiake”, tha Rama./euronews