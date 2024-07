“Nuk është akt terrorist vrasja e policit serb nga Faton Hajrizi”, kolonelja serbe Radovanoviq thotë se Daçiq gaboi

Slavica Radovanoviq, kolonele në pension e Policisë së Serbisë, e ka kritikuar ministrin serb të Punëve të Brendshme, Ivica Daçiq, lidhur me rastin e Faton Hajrizit.

Ajo ka thënë se Daçiq me deklaratat e tij të shpeshta dhe ndonjëherë siç i ka quajtur ajo të pashembullta ka treguar se nuk është i denjë për postin që bart.

Siç shkruan mediumi serb, “Nova”, në paraqitjen e tij për publikun, ministri i Policisë Ivica Daçiq ka bërë të ditur se Faton Hajrizi, i dyshuar për vrasjen e policit kufitar Krsmanoviq, është lokalizuar dhe likuiduar në afërsi të Loznicës. Ky ishte vetëm njëri në një sërë njoftimesh dhe fjalimesh publike të ministrit të Policisë në dy ditët e fundit, pas ngjarjes tragjike të 18 korrikut në Lipnicki Shor, afër Loznicës.

Më pastaj, shumë shpejt erdhi paraqitja tjetër e Daçiqit duke e quajtur terrorizëm vrasjen e policit Krsmanoviq dhe plagosjen e policit Iliq.

“Ky nuk duhet të quhet terrorizëm, sepse është një person i arratisur nga burgu, një kriminel që ka tentuar të kalojë kufirin ilegalisht. Ministri Daçiq është dashur t’i drejtohet publikut, por jo aq shpesh dhe jo me aq shumë informacione që janë bërë publike. Nuk duhet të jetë i vetmi që të shpallë vrasjen e një punonjësi policie, kjo është punë e drejtorit të policisë apo ndihmësit të tij. Me paraqitjet tij të shpeshta, e më pas polemika me lajmet që publikoheshin në mediat kosovare”, shpjegon kolonelja e pensionuar e policisë, Slavica Radovanoviq.

Ajo më tej tha se “deklaratat e shumta të ministrit të Policisë, që polemizoi me një punëtor ndërtimi, përplasjet e tij përmes komunikatave gjithë këtë situatë e shndërruan në cirk dhe një lloj reality shoë”.

“Së njëri vëlla dyshohej për vrasjen, më pas doli tjetri. Pikërisht për këtë ministri nuk duhet të deklarohej kaq shpesh dhe të bëjë publike kaq shumë informacione, sepse gjithçka duket joserioze dhe e padenjë për atë pozicion”, shpjegon Radovanoviq.