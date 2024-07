Nuk e vërejtën me kohë largimin e Faton Hajrizit pezullohen nga puna disa zyrtarë korrektues Shërbimi Korrektues i Kosovës është deklaruar në lidhje me arratisjen e nëntë me radhë të të dënuarit Faton Hajrizi. Nga Shërbimi Korrektues ndër të tjerash u tha se ai ka qenë larguar disa herë nga institucionet korrektuese, por vitet e fundit kishte shfaqur sjellje të mira. Ndër të tjerash në njoftimin për largimin e tij…