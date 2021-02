Nuk e paskemi ditur! Kështu thyhet veza në mënyrë të duhur

Një teknikë për çarjen e vezëve është bërë virale në TikTok – por sipas disave ekziston një problem i dukshëm me të.

Të gjithë kemi provuar të thyejmë një vezë gjatë gatimit, por shpesh kemi përfunduar me një të verdhë veze dhe lëvore të thyer kudo. Tani ka një teknikë që është bërë virale në TikTok e cila premton t’i japë fund të gjitha shqetësimeve tuaja të vezëve – por jo të gjithë janë të bindur, duke thënë se do të ishte e vështirë ta bësh në një tigan të nxehtë me vaj.

Video e postuar në TikTok nga @maddysumnerx ka marrë më shumë se 700,000 shikime. Por në vend që ajo të shndërrohet në shumë copa të vogla, ajo del lehtë në dy pjesë të mëdha, duke zbuluar një vezë me një të verdhë veze të paprekur.