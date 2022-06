Nuk e ndërpreu meçin në kohë – gjyqtari po akuzohet se dëshiroi vdekjen e boksierit

Në një duel mes Josue Vargas dhe Dakota Linger, gjërat nuk kanë shkuar në formën e duhur sipas protokollit.

Gjyqtari Ron Lipton po akuzohet se e dëshiroi vdekjen e Josue Vargas, pasi nuk e ndali meçin në kohë, me nokaut teknik.

Vargas ishte gati pa ndjenja për shumë sekonda, duke përballuar goditjet e kundërshtarit të tij.

Për të ndalur meçin u desh të intervenonin dy doktorët e meçit, të cilët u ngjitën në ring.

Më poshtë mund ta shihni videon e duelit. /Lajmi.net/

Why tf did the ref let this Josue Vargas/Dakota Linger fight go on?? 1st he didn’t count the knockdown, 2nd Vargas was clearly hurt. He was in no state to continue the fight, im glad his corner threw the towel in smh. Ref shoulda stopped the fight. #BerlangaAngulo #boxing pic.twitter.com/BRBkinJYM0

— CLew🔎 (@droppedballspod) June 12, 2022