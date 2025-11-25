“Nuk e lëvizim asnjë autobus” – Protestuesit sfidojnë Policinë

Protestuesit e “Trafikut Urban” dhe operatorëve privatë kanë pasur një diskutim më të ashpër me Policinë e Kosovës, të cilëve u thanë se nuk do të lëviz asnjë nga autobusët që është vendosur në rrugën “Agim Ramadani” pa përfunduar protesta. Ai ka thënë se për këtë ishin lajmëruar institucionet një ditë më parë, por kërkon…

Lajme

25/11/2025 10:52

Protestuesit e “Trafikut Urban” dhe operatorëve privatë kanë pasur një diskutim më të ashpër me Policinë e Kosovës, të cilëve u thanë se nuk do të lëviz asnjë nga autobusët që është vendosur në rrugën “Agim Ramadani” pa përfunduar protesta.

Ai ka thënë se për këtë ishin lajmëruar institucionet një ditë më parë, por kërkon edhe nga ministri në detyrë i Financave, Hekuran Murati që të reflektojë.

“Asnjë nuk lëvizim pa u kry protesta, as nuk jemi për drogë e as për hajni por për protestë. Të shohim, sekretari ka e dhënë deklaratën, atëherë i largojnë, nesër fillojnë edhe më gjerë. Ne jemi në të drejtën dhe vendin tonë. Autobusët që janë në “Agim Ramadan” pa përfundu protesta asnjë nuk lëvizim. Ne e kemi paralajmëruar dje që protesta ka me qenë në këtë rrugë dhe nuk lëvizim për dy-tre orë. Autobusët asnjë nuk kanë me u largu. Duhet me reflektu Ministria e Financave. Autobusët e Trafikut Urban dhe privatë nuk lëvizin pa u kry protesta, pikë”, tha njëri nga protestuesit.

Punëtorët e “Trafikut Urban” dhe ata të operatorëve privatë nga e hëna kanë ndërprerë qarkullimin në kryeqytet meqenëse nuk kanë marrë pagat e tyre.

Ata të hënën fillimisht shkuan te Komuna e Prishtinës e më pas bashkë me kryetarin Përparim Rama u vendosen te objekti i Qeverisë. Megjithatë ata u takuan me ministrin në detyrë të Financave, Hekuran Murati, por nuk gjetën një zgjidhje.

 

Artikuj të ngjashëm

November 25, 2025

Sot vazhdon gjykimi për rastin tragjik në “Pulse” të Koçanit

Lajme të fundit

Sot vazhdon gjykimi për rastin tragjik në “Pulse” të Koçanit

​Dardanët fillojnë stërvitjet për para kualifikimet e FIBA EuroBasket 2029

Tre persona arrestohen në Babush të Ferizajt, konfiskohen...

Protesta e greva- Qeveria miraton kërkesën e Ministrisë...