Nuk e kishte parë kurrë, rrëfimi emocionues i gjyshit për nipin e kthyer nga Siria

Hajdarit i kishte vdekur djali i tij. Kujtimi i vetëm që ka nga ai është nipi 4 vjeçar

Ditën e shtunë për Hajdarin nisi në Qendrën për Mbajtjen e të Huajve. Aty po pret ta takojë nipin që s’e pa kurrë.

“A ka këtu dikush që e ka emrin Ismajl…Po është një i vogë. A po ma thirr…”

Nipi i tij 4 vjeçar është kujtimi i vetëm që Hajdarit i mbeti nga djali i tij, i cili vdiq në luftë në Siri.

Prandaj identifikimi i nipit, s’ishte i lehtë. Gjyshi e kujton vogëlushin vetëm përmes një fotografie.

“O babush ku je…”

E emocionet, ishin të paevitueshme për Hajdarin, i cili po shihte për herë të parë nipin.

“O babush a e din që s’të kom pa kurrë… locka jeme”

Megjithatë nga afër s’mundi ta takojë as sot. Kjo pasi që nga Qendra për Mbajtjen e të Huajve, nuk e lejuan.

“Deri nesër se janë mrena janë në përkujdesje deri nesër s’mujmë”

I.S është kthyer me nënën e tij, një natë më parë në Kosovë, bashkë me mbi 100 shtetas të tjerë kosovarë, nw mesin e tyre 74 fëmijë.

Mes tyre kishte gra e burra të cilët luftuan krah ISIS’it.

Familja e Hajdarit nga Prishtina, kishte shkuar në Siri, afro katër vite më parë.

“Nipi është me nanën e vet… Jom gzu po nuk jom gzu se nuk e kom pa hale…”

Djali i tij i cili kishte shkuar si 32 vjecar në Siri, kishte vdekur, e gruaja e tij tashmë është martuar.

“Nusja është martuar, e ka edhe një fmi tjetër…”

Vec familjarëve të tij, në Qendrën për Mbajtjen e të Huajve, në Vranidoll, po qëndronin edhe shumë të kthyer të tjerë, të cilëve iu ofrua ndihmë mjekësore.

E përveç në Qendër, disa prej të kthyerve po qëndronin edhe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.

Për sigurinë po kujdeseshin edhe Policia të cilët qëndronin pranë klinikave ku të kthyerit ishin shtrirë.

Përmes telefonit Basri Sejdiu, i tha T7 se disa prej tyre po qëndrojnë në klinikën infektive, në atë të pediatrisë e neonatologjisë. E në lidhje me gjendjen e tyre shëndetësore nuk dhanë informata për shkak të ndjeshmërisë së rastit.