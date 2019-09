Kida është një nga emrat më të lakuar të mediave rozë, këngëtarja ka publikuar një fotot të re në Instagram, shkruan lajmi.net.

Në imazhin e ndarë ajo është paraqitur në një maic ngjyrë rozë dhe një minifund i cili gati nuk ia qit në pah të gjitha këngëtares.

Ndryshe, edhe pse jo shumë aktive Kida, me dy bashkëpunime atë me Ermalin ‘Tela’ dhe me Lyrical Son ‘Déjà vu’ radhit veten në listën e hiteve më të dëgjuara këtë verë. /Lajmi.net/