“Nuk dua të jesh e preferuara e publikut”, Anita vazhdon konfliktin me Shqipen Anita Haradinaj, opinionistja e Big Brother VIP Kosova shpesh komentohet për deklaratat e saj pak të quditshme. Ajo tash e disa prajme me radhë ka pasur debate të shumta me Shqipen. Ajo sot i tha se nuk dua të diskutoj me ty më pasi që të shtoj vlera dhe pastaj zgjidhesh e preferuara e publikut.…