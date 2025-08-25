“Nuk do t’i njohim zgjedhjet”, Berisha: PD do jetë në Parlament dhe do të kërkojë komision hetimor për 11 Majin!
Sali Berisha lajmëroi sot se Partia Demokratike nuk do t’i njohë kurrë zgjedhjet megjithatë do jetë në Parlament në shtator dhe do të kërkojë komision hetimor për votimet e 11 Majit. Në një konferencë me gazetarët, Berisha u shpreh se po afron momenti kur PD do të marrë vendimet përkatëse mbi hapat e ardhshëm, por…
Në një konferencë me gazetarët, Berisha u shpreh se po afron momenti kur PD do të marrë vendimet përkatëse mbi hapat e ardhshëm, por një gjë është e qartë, theksoi ai, “rezultati i zgjedhjeve nuk do të pranohet nga opozita”.
Ai theksoi se çdo qytetar apo opozitar që pranon rezultatin e këtyre zgjedhjeve, sipas tij, bëhet bashkëfajtor në një farsë që cenon themelet e demokracisë.
Po ashtu, Sali Berisha tha se aksionin opozita do ta zhvillojë edhe në parlament.