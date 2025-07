“Nuk do të dorëzohemi!” – Kancelari gjerman Merz i dërgon mesazh sfidues Putinit Në një deklaratë të shkurtër por me ton të vendosur, kancelari i Gjermanisë, Friedrich Merz, i ka dërguar një mesazh të qartë presidentit rus Vladimir Putin, duke theksuar qëndrueshmërinë dhe unitetin e Perëndimit përballë agresionit rus. “Kam një mesazh për Presidentin Putin. Dhe është mjaft i thjeshtë: Ne nuk do të dorëzohemi”, u shpreh Merz…