“Nuk do të doje të rreheshe me të”: Trump nderon Chuck Norrisin
Donald Trump ka kujtuar Chuck Norrisin si një “njeri të madh” dhe “të fortë si çelik”.
I pyetur për mendimin e tij lidhur me vdekjen e Norrisit në moshën 86-vjeçare, presidenti amerikan u shpreh: “Nuk do të doje të rreheshe me të, po ta them unë”.
“Vërtet një njeri i mirë dhe shumë i fortë”, u tha Trump gazetarëve jashtë Shtëpisë së Bardhë.
Trump shtoi se Norris, një republikan i bindur, ishte një “mbështetës i madh”.
“I përcillni familjes së tij respektin më të lartë”, shtoi presidenti Trump.
Aktori i njohur holivudian, Chuck Norris, vdiq të premten në moshën 86-vjeçare.