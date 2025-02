“Nuk do ta lëmë Ukrainën vetëm”: Scholz riafirmon mbështetjen e Berlinit

Kancelari gjerman Olaf Scholz, ka theksuar mbështetjen e tij për sovranitetin e Ukrainës dhe ripërsëriti angazhimin e vendit të tij për lirinë e shprehjes gjatë tubimit të tij të fundit të madh elektoral përpara zgjedhjeve të së dielës.

Komentet e Scholz vijnë në fund të një jave kur presidenti amerikan Donald Trump rivendosi kontaktet me Rusinë – për herë të parë që nga nisja e pushtimit të plotë të Ukrainës nga Moska – dhe pati përplasje me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky,raporton BBC.

Scholz tha se si Gjermania, ashtu edhe Evropa, duhet të “qëndrojnë të palëkundura në qëndrimet e tyre” mbi konfliktin.

“Nuk do ta lëmë Ukrainën vetëm dhe nuk do të marrim vendime mbi kokën e saj. Do të sigurojmë që Ukraina të mbetet një vend që mund të zgjedhë lirshëm qeverinë e vet,” shtoi kancelari gjerman.

Berlini është furnizuesi i dytë më i madh i ndihmës ushtarake për Ukrainën, pas SHBA-së, ish-presidenti i së cilës, Joe Biden, kishte treguar një mbështetje të palëkundur për Kievin.