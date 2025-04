Nuk dihet nëse do jetë sërish Kryetar i Kuvendit, Glauk Konjufca: Vetëvendosje ende nuk e ka dhënë emrin Kryetari i Kuvendit të Kosovës në detyrë, Glauk Konjufca ka mbajtur sot një takim me përfaqësuesit e partive politike në vend. Pas kësaj mbledhje, Konjufca është pyetur edhe nëse ai do të jetë sërish emri i propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje për Kryetar të Kuvendit të Kosovës. Në lidhje me këtë çështje, Konjufca tha se Vetëvendosje…