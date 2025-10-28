“Nuk desha ta shoh kryeministrin në një situatë të sikletshme”, Limaj: I thash Kurtit t’i jap votat, ai më tha që do partneritet

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj sonte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova foli për takimin e parë që ka pasur me kryeministrin në detyrë, Albin Kurtin. Limaj tha se në këtë takim, Kurti i ka thënë se do partneritet dhe se janë të interesuar që ai të jetë pjesë e qeverisjes. “Në takimin e…

Lajme

28/10/2025 21:20

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj sonte në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova foli për takimin e parë që ka pasur me kryeministrin në detyrë, Albin Kurtin.

Limaj tha se në këtë takim, Kurti i ka thënë se do partneritet dhe se janë të interesuar që ai të jetë pjesë e qeverisjes.

“Në takimin e parë me kryeministrin i kam thënë për çka më ke ftu, a me ke ftu për t’i dhënë votat, apo për partneritet. Nëse më keni ftuar për shkak se u duhen tri votat e Nismës, e mbyllim këtë temë këtu dhe unë kam vendosur t’i jap votat pa asnjë temë. S’kam dashur ta shoh kryeministrin në një situatë të sikletshme “kam nevojë” kam dashur ta lirojë nga kjo”.

“ Nuk kisha dëshirë të shkojë në atë, thjesht t’u krijohej mundësia institucioneve, nuk doja që kryeministri i vendit të ndjej ndonjë siklet në këtë situatë”.

“I thash unë dal në parlament dhe arsyetoj, qytetarëve t’u tregojë pse kemi vendosur ne Nisma ta votojmë një qeveri të pakicës pa marrë pjesë në të dhe pa pasur ti asnjë obligim ndaj nesh”

“Z.Kurti më ka thënë po dua partneritet. Shprehu mirënjohje, falënderim për atë që ne nuk jemi të interesuar ta fusim në negociata e siklet, por tha unë jam i interesuar për partneritet. Tha jemi të interesuar të jeni pjesë e qeverisjes, me ministri”, u shpreh Limaj.

Artikuj të ngjashëm

October 28, 2025

“Argat i Serbisë” – Haradinaj ashtu si akuzat ndaj Kurtit, nuk...

October 28, 2025

Faton Pecit i del “gjumi” para balotazhit, fajëson mediat e kundërshtarët...

October 28, 2025

E treta komunë me radhë, VV-AAK arrijnë marrëveshje edhe në Prizren

October 28, 2025

Ruzhdi Shehu “uron” për koalicionin VV-AAK në Junik: Humbja e tyre...

October 28, 2025

Deliu: Ishim të bindur që nuk duhet të hyjmë në bashkëpunim...

Lajme të fundit

“Argat i Serbisë” – Haradinaj ashtu si akuzat...

Faton Pecit i del “gjumi” para balotazhit, fajëson...

E treta komunë me radhë, VV-AAK arrijnë marrëveshje edhe në Prizren

Ruzhdi Shehu “uron” për koalicionin VV-AAK në Junik:...