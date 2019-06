Nuhiu: Në Bullgari, për fitore

‘Dardanët’ sot kanë mbërritur në Bullgari, për ndeshjen e radhës kualifikuese për Euro 2020.

Nuhiu para kësaj ndeshje, ësthë shprehur optimist, duke thënë se Kosova në këtë ndeshje do të hy me mentalitet fitorje.

“Stërvitja e sotme ka shkuar shumë mirë. Temperaturat janë paksa të larta, por e tillë është si për ne si për bullgarët. Sa i përket ndeshjes me Bullgarinë do të shkojmë me mentalitet për fitore, por se a do t’ia arrijmë këtij qëllimi mbetet të shihet”, ka deklaruar Nuhiu, përcjell ‘lajmi.net’.

“Edhe në ndeshjen e parë kundër bullgarëve, por edhe kundër Malit të Zi luajtëm shumë mirë, por ka shumë faktorë në lojë që ndikojnë në rezultatin e një ndeshje, siç ishte edhe lëndimi i Zenelit”./Lajmi.net/