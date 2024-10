“Novosti”: Vuçiq dhe Putin nesër do të kenë një bisedë telefonike për Kosovën dhe çështjet rajonale Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, nesër do të flasë në telefon me presidentin Vladimir Putin, raporton mediumi serb “Novosti”. Sipas informacioneve të mediumit, dy presidentët do të shkëmbejnë mendime për të gjitha temat aktuale, me theks të veçantë për temat rajonale, si dhe për situatën në të cilën ndodhet populli serb në Kosovë. Njeriu i…