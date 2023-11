Notat e lojtarëve të ndeshjes Shqipëri – Ishujt Faroe: Gjimshiti më i vlerësuari

Kombëtarja e Shqipërisë ka barazuar me Ishujt Faroe, në ndeshjen e fundit kualifikuese për Euro 2024, barazim që i mjaftoi të mbyllte kampanjën kualifikuese në pozitën e parë në Grupin E.

Kuqezinjtë barazuan pa gola 0:0 me Ishujt Faroe, në stadiumin “Air Albania” në Tiranë, shkruan lajmi.net.

Rastin më të mirë për Shqipërinë e pati sulmuesi, Mirlind Daku në kohën shtesë të pjesës së parë, kur dështoi të realizonte i vetëm me portierin.

Pikërisht ky i fundit ishte futbollisti me notën më të ulët, sipas uebfaqes së specializuar të vlerësimeve “SofaScore”.

Daku u vlerësua me notën 6.4, ndërkaq futbollisti me notën më të lart të Shqipërisë ishte mbrojtësi, Berat Gjimshiti që u vlerësua me notën 7.6.



Stadiumi “Air Albania” ishte i stërmbushur me tifozë të cilët i dhanë përkrahje maksimale ekipit kombëtar shqiptar.

Shqipëria siguroi pjesëmarrjen në Kampionatin Evropian të premten e kaluar, kur barazoi 1:1 me Moldavinë.

“Shqiponjat” me këtë barazim siguruan pozitën e parë në Grupin E me 15 pikë. Po aq pikë ka grumbulluar edhe Çekiaq ë siguroi tek sonte kualifikimin.

Polonia është e treta me 11 pikë, duke dështuar të kualifikohet në Evropianin 2024. Moldavia mbylli ciklin në vendin e katërt, ndërkohë Ishujt Faroe janë të fundit me dy pikë gjithsej./Lajmi.net/