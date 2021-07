Norvegjia shtyn lehtësimin e planifikuar të kufizimeve antiCOVID-19

“Faza e katërt e planit të hapjes, e planifikuar nga qeveria, do të shtyhet të paktën me dy javë”, tha ministri i Shëndetësisë, Bent Hoie, duke cituar këshillën e ekspertëve të shëndetësisë, raporton Dpa.

“Vendimi, nëse do të vazhdohet me fazën e katërt, do të rivlerësohet në mes të gushtit”, shtoi Hoie.

Sidoqoftë, sipas informacionit të qeverisë, do të bëhen disa ndryshime në fazën aktuale të lehtësimeve.

Ato përfshijnë lejimin e fëmijëve dhe të rriturve të marrin pjesë në ngjarje sportive dhe kulturore jashtë rajoneve dhe qarqeve të tyre, ndër të tjera.