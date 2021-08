Nora Istrefi shfaqet me stil unik me çizme të gjata ngjyrë gjelbërt të ndezur

Që kur ka filluar vera si shumë kolegë të saj edhe Nora po mbanë koncerte të vazhdueshme në qytetet e Kosovës dhe në ato të Shqipërisë, shkruan lajmi.net.

Kohë pas kohe ajo ndanë video nga atmosfera që krijon bashkë me fansat e saj të cilët mbushin sallat dhe mirëpresin Norën.

Edhe mbrëmë para koncertiti ajo ka sjellë disa imazhe duke treguar se si është veshur.

Me një set të vizllueshëm duke e kombinuar me çizme të gjata ngjyrë gjelbërt të ndezur Nora mahniti me pamjen e saj.

Përndryshe, “Ay Caramba” është kënga e fundit në bashkëpunim me Melindën dhe Gjikon./Lajmi.net/