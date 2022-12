Nora Istrefi, Gesko dhe Cricket sjellin bashkëpunimin “Me ty” Nora Istrefi vazhdon të jetë tejet aktive me projekte muzikore. Ajo ka sjellur kësaj radhe një bashkëpunim, shkruan lajmi.net. Nora bashkoi forcat me Cricket dhe Gesko. “Me ty” titullohet kënga e tyre tashmë e publikuar. Kënga është e shkruar nga Gesko, teksa ai ka kontribuar edhe në muzikën e kësaj prurjeje artistike bashkë me Cricket…