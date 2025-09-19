Nora Gjakova nis kapitullin e ri: Debuton si trajnere në Kupën Evropiane
Sport
Kampionia olimpike, Nora Gjakova, do të debutojë për herë të parë si trajnere në një garë ndërkombëtare – në Kupën Evropiane të Xhudos për seniorë, e cila zhvillohet më 20 dhe 21 shtator 2025 në Shkup të Maqedonisë së Veriut.
Lajmin e ka konfirmuar Federata e Xhudos së Kosovës, duke bërë të ditur se në këtë garë do të marrin pjesë rreth 300 garues nga 30 shtete të ndryshme.
Kosova në këtë turne do të përfaqësohet nga këta tre xhudistë:
Dardan Cena (-73 kg) – garon më 20 shtator
Anes Veseli (-90 kg) dhe
Shpati Zekaj (-100 kg) – garojnë më 21 shtator.