Nora Gjakova mes kampioneve botërore e olimpike në Akademinë e IJF-së në Romë

Kampionia olimpike nga Kosova, Nora Gjakova, po merr pjesë në Akademinë e Federatës Ndërkombëtare të Xhudos (IJF) që po mbahet në Romë të Italisë. Siç shkruan Federata e Xhudos në Kosovë, Gjakova ka përfunduar me sukses pjesën teorike të shkollimit dhe tashmë po ndjek pjesën praktike të trajnimit, përkrah kampioneve të tjera botërore e olimpike,…

Sport

22/10/2025 17:23

Kampionia olimpike nga Kosova, Nora Gjakova, po merr pjesë në Akademinë e Federatës Ndërkombëtare të Xhudos (IJF) që po mbahet në Romë të Italisë.

Siç shkruan Federata e Xhudos në Kosovë, Gjakova ka përfunduar me sukses pjesën teorike të shkollimit dhe tashmë po ndjek pjesën praktike të trajnimit, përkrah kampioneve të tjera botërore e olimpike, nën udhëheqjen e Daniel Lascau.

Kjo akademi ka për qëllim licencimin dhe ngritjen profesionale të trajnerëve të xhudos në nivel ndërkombëtar.

Artikuj të ngjashëm

October 22, 2025

100 mijë kërkesa për bileta për ndeshjen Shqipëri – Anglisë, ja...

October 22, 2025

Skandal i madh në Maqedoninë e Veriut – Federata përjashton nga...

October 22, 2025

FFK me hapa të rëndësishëm për sigurinë në futboll, shpërndan defibrilatorë...

October 22, 2025

Humbje e turpit, Conte justifikohet: Kemi nëntë lojtarë të rinj…

October 21, 2025

Zidane kishte një kontratë të rrallë me Real Madridin që iu...

October 21, 2025

Zhegrova pjesë e Juventusit për ndeshjen ndaj Real Madridit

Lajme të fundit

Bislimi pret Sorensenin: Kërkohet zbatim urgjent i marrëveshjes...

Dëshmitari rrëfen maltretimet që përjetuan në luftë në...

Begaj: KFOR, garant i paqes dhe stabilitetit në Kosovë e rajon

Gjykata e Lartë e OKB-së dënon bllokadën e...