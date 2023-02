Nominimet sy me sy/ Këta banorë shkojnë në televotim, njëri largohet të premten Sonte në “prime” të “Big Brother VIP Kosova” janë zhvilluar debate të forta. Përveç debateve, ata kanë edhe nominimet, shkruan lajmi.net. Si jo herave të tjera, ata sonte nominimet i bën sy me sy. Xhuli dhe Mbresa u dënuan nga “Vëllau i Madh”, pasi komunikuan me kode. Ata shkuan direkt në nominime. Bashkë me Xhulin,…