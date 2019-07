Nokauti më i shpejtë në UFC, mjaftojnë vetëm 5 sekonda

Ish-luftëtari i rrugës Masvidal fluturoi nëpër tetëkëndësh menjëherë pas ziles për fillimin e meçit dhe i dha një gju të mahnitshëm në kokën e kundërshtarit të tij.

Askren u përpoq të lexonte këtë lëvizje dhe të hidhej poshtë, por në vend të kësaj morri goditjen e plotë, transmeton lajmi.net.

Më pas shpërtheu zhurma triumfuese në Las Vegas, ndërsa ish-mundësi olimpik Askren goditi dyshemenë, pasi mbeti i pavetëdijshëm.

Ameriakni Masvidal ishte në gjendje të jepte edhe një goditje tjetër përpara se gjyqtari i ndeshjes të ndërhynte.

Nokauti duket të ketë ndodhur pas vetëm dy sekondash, nëse nuk do të vonohej gjyqtari, por edhe pesë sekonda mjaftuan që Masvidal të thyente rekordin e nokautit më të shpejtë në historinë e UFC-së.

Wow! Quickest KO in UFC history. 🤯

Knocked out within 5 secs pic.twitter.com/HzOoXxIXkj

— Saw MARLIE (@SawMarlie) July 7, 2019