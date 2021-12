Nokauti i Jake Paul u komentua gjatë gjithë ditës – video dëshmon që gjithçka ishte e kurdisur

Ylli i YouTube tashmë ka filluar të zhvillojë edhe meçe të boksit, dhe i fundit për të ishte kundër Tyron Woodley.

Nokauti i Jake Paul ishte aq spektakolar në pamje të parë, saqë bëri bujë të madhe nëpër rrjetet sociale, përcjell lajmi.net.

Por, një analizë e videos e bërë nga njohës të boksit tregon se diçka nuk ishte në rregull me atë goditje.

Tifozët kanë vërejtur se si Jake Paul i sinjalizoi dy herë Woodleyt me dorën e djathtë, për t’i liruar rrugën para se ta godiste.

Po ashtu, veprimi i Woodley që zbuloi dukshëm fytyrën duket i pakuptueshëm nga ndjekësit e boksit.

Më poshtë mund ta shihni videon për të vlerësuar edhe vet këtë nokaut. /Lajmi.net/

Ain’t no way bruh this was rigged fasho 😂 @jakepaul @TWooodley pic.twitter.com/zeUgzKIXPj

— Noah Austin (@NoahAustinLIVE) December 19, 2021