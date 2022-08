Noizyt i ndalet muzika në koncert pasi i prishet laptopi, kështu e menaxhon situatën reperi

Noizy, është njëri nga reperët më të suksesshëm shqiptar, ku edhe numëron koncerte të shumta.

Incidentet e vogla gjatë koncerteve janë të pashmangshme, por incidente që disa nga reperët i menaxhojnë shumë mirë, shkruan lajmi.net.

E për Noizyn ato nuk sjellin ndonjë problem të madh.

Reperi ishte duke performuar një nga këngët e tij të reja “Alkool” kur papritur muzika ndalon, pasi laptopi ka një problem.

“A vjen a vjen a vjen… Mu ka prish laptopi” këndon Noizy në vend të tekstit origjinal, duke shkaktuar të qeshura tek të pranishmit. “Ka shumë nxehtësi, ju kërkojmë ndjesë. Edhe pak do i gjuajm DJ me bidona.Hë m lila ça bëhet? Ku është Beleci? Oooo Belec”, vazhdoi ai me shaka duke e kaluar situatën me shumë sportivitet.

Ndryshe, Noizy, me 14 gusht mbanë koncertin e tij të quajtur “Alpha Show”, ku sipas tij do të jetë koncerti më i madh i organizuar ndonjëherë në Shqipëri./Lajmi.net/