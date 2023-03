Noizy “tallet” keq me Mozzikun, tregon se ka blerë mijëra followers Noizy dhe Mozzik, dikur ishin miq tejet të mirë me njëri-tjetrin. Raportet e tyre u krisën, kur Loredana bëri një bashkëpunim me Noizyn, shkruan lajmi.net. Dyshja përfliteshin shumë në media për një lidhje të mundshme, e ku bashkëpunimi mes Noizyt dhe Mozzikut u fshi nga ‘Youtube’, teksa hoqën edhe njëri-tjetrin nga ‘Instagrami’. Duket se inatet…