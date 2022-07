Në rrjete sociale, Noizy ka shpalosur detaje të ndryshme ku së fundi tregoi edhe se si do ta quaj, shkruan lajmi.net

Përmes një postimi në rrjetin social Instagram, ai tregoi se do ta quaj “Alpha Show”.

Theksojmë se ky koncert do mbahet me datë 14 gusht në Tiranë dhe do përformojnë artistë vendor dhe ndërkombëtar. /Lajmi.net/