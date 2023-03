Noizy publikon një video me disa pjesë të këngëve nga albumi “Apha” Noizy ka paralajmëruar se po vie albumi i tij i ri. Ky album do të publikohet i plotë me 7 prill, shkruan lajmi.net. “Alpha” titullohet albumi i tij i cili numëron 22 këngë. Ai e ka publikuar një video në Youtube që është një sekuencë me disa pjesë të këngëve që i ka brenda albumit.…