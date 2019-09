Noizy duket mjaftë krenar me paraqitjen e shqiptarëve.

Kombëtarja e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës kanë bërë sot krenar shqiptarët anë e mbanë botës me paraqitjet e tyre në fushën e blertë, shkruan lajmi.net.

Noizy është ndarë shumë i kënaqur me paraqitjen e dy kombëtareve ku me një postim të bërë ka shkruar “ Ju lumtë Shqipëri, respekt Kosova”.

Kosova u ndesh me me kombëtaren angleze ku u mposht me një rezultat 5-3, ndërsa Kuq e Zinjtë mposhtën Islandën 4-2 në stadiumin ‘Elbasan Arena. /Lajmi.net/