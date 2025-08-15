Noizy dhe Yll Limani sjellin këngën e re “Netët e vona”
Noizy dhe Yll Limani kanë publikuar bashkëpunimin e shumëpritur “Netët e vona”, një projekt muzikor që kishte ngjallur interes të madh tek publiku edhe para lansimit zyrtar. Kënga vjen e kompletuar me një videoklip profesional, i realizuar nga regjisori Xhois Shaholli, duke i dhënë projektit një dimension të plotë artistik. Teksti i këngës është fryt…
ShowBiz
Noizy dhe Yll Limani kanë publikuar bashkëpunimin e shumëpritur “Netët e vona”, një projekt muzikor që kishte ngjallur interes të madh tek publiku edhe para lansimit zyrtar.
Kënga vjen e kompletuar me një videoklip profesional, i realizuar nga regjisori Xhois Shaholli, duke i dhënë projektit një dimension të plotë artistik.
Teksti i këngës është fryt i një pune të përbashkët mes disa emrave të njohur në industrinë muzikore shqiptare: Noizy, Yll Limani, Elgit Doda, Denk & Tonic, Erno dhe Rron Kai.
Melodia dhe atmosfera e këngës janë kombinuar në mënyrë të tillë që ta bëjnë atë një hit të mundshëm të verës.