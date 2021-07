Reperi nga Shqipëria dhe këngëtarja nga Kosova ka ditë që kanë paralajmëruar projektin e tyre muzikor të cilin e lansuan mbrëmë, shkruan lajmi.net.

Flasim për Noizyn dhe Dhurata Dorën të cilët lansuan projektin “Mi amor”, të realizuar bashkë me videoklip.

Të dy protagonistët morën vëmendje në veçanti Dhurata me dukjen e saj fantastike.

Ndërkohë që të dy protagonistët kanë qenë të suksesshëm me bashkëpunimet e tyre të fundit Noizy me Arilenën kursë Dhurata me Gims./Lajmi.net/