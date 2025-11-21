NJRSH arreston gjashtë persona të kërkuar me urdhëresë gjyqësore në Ferizaj
Policia Rajonale e Ferizajt ka bërë të ditur se Njësia e Reagimit të Shpejtë (NJRSH) ka realizuar arrestimin e gjashtë personave të kërkuar, në gjashtë operacione të ndara, mbi bazën e vendimeve të gjykatave kompetente. Të arrestuarit ishin të shpallur në kërkim për një sërë veprash penale dhe dënimet përkatëse me burgim.
Sipas njoftimit, të arrestuarit janë: I.I. (47), i dënuar me 150 ditë burg për “Falsifikim të dokumenteve”; D.S. (41), me 50 ditë burg për “Kanosje”; M.K. (47), me 40 ditë burg për “Ngasje në gjendje të paaftë apo të dehur”; B.B. (37), me 36 ditë burg për “Sulm”; J.A. (22), me 25 ditë burg për “Dhuna në familje”; si dhe N.B. (41), me 17 ditë burg për “Kanosje”, transmeton lajmi.net.
Të gjithë personat janë dërguar në vuajtje të dënimit sipas procedurave ligjore.
Policia u ka bërë thirrje të gjithë personave që janë në listën e kërkimit me urdhëresë gjyqësore që të paraqiten vullnetarisht në gjykatë dhe të përmbushin obligimet ligjore. Autoritetet theksojnë se, në të kundërtën, do të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për arrestimin e tyre, konform ligjit./lajmi.net/