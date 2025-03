Njohja e Kosovës nga Kenia, Shasha: Vuçiqi takoi Ruton për ta ndaluar njohjen, dërgoi edhe delegacion të lartë atje

Madje, Shasha ka shtuar se, në tetor të vitit të kaluar Vuçiq e ka dërguar një delegacion të lartë në Kenia për ta parandaluar njohjen.

‘‘Në shtator të vitit të kaluar, Vuçiq u takua me Presidentin Ruto për të ndaluar njohjen e Kosovës nga Kenia.

Në tetor ai dërgoi një delegacion të nivelit të lartë me Zonjën e Parë Tamara Vuçiç në Kenia për të parandaluar njohjen.

Sot Kenia e njohu Kosovën’’, ka shkruar ai.

In September last year Vucic met with President Ruto to stop Kenya recognition of Kosovo.

In October he sent a high-level delegation with First Lady Tamara Vucic to Kenya to prevent the recognition.

Today Kenya recognized Kosovo. pic.twitter.com/O8Ojunqc4T

