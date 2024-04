Njohësi i çështjeve të sigurisë, Ibishi: ​Serbia do të vazhdoi t’i dënojë zyrtarët policorë

Njohësi i çështjeve të sigurisë, Nuredin Ibishi ka deklaruar se reagimi i qeveritarëve të Kosovës, por edhe i Bashkimit Evropian dhe i Shteteve të Bashkuar të Amerikës, duhet të jetë më i theksuar karshi Serbisë, pas rastit të fundit me ndalimin e zyrtarëve policorë të Kosovës, e po ashtu edhe pas maltretimit të qytetarëve të vendit tonë gjatë ditës së djeshme.

Ibishi thotë se e gjithë kjo situatë ndodhi si shenjë hakmarrje pas votimit për anëtarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, për çfarë thekson se Serbia nuk do të ndalet me këto veprime, porse nuk sheh ndonjë rrezik për vendin.

Serbia shkeli të drejtat e njeriut

“Ndalja në mënyrë arbitrare dhe keqtrajtimi i tyre tregon se politika serbe vazhdon të hakmerret për dy çështje. E para është që është miratuar përkundër lobimit të tyre në Asamblenë Parlamentare të KiE, vendimin për pranimin e Kosovës në KiE, dhe tjetra është se vet Vuçiq, vet deklarimi i tij ka qenë që ai do të marrë masa ndaj qytetarëve që janë përgjegjës, në këtë rast janë ndaluar pesë qytetarë, ndër ta vazhdon të mbahet në ndalim që nuk po dihet nëse është në trajtim, në intervistë nga BIA, që zakonisht bëhet për autoritetet publikë por edhe zyrtare siç është rasti Jankoviqit, pra, tregon si ata shkelin të drejtat e njeriut, ngase në mënyrë kompetente BIA merret me intervista, që një vend demokratik nuk e ka atë, porse Serbia vazhdon ta ketë sistemin e famëkeqes së mëhershme. Për këtë arsyeje reagimi edhe i qeveritareve të Kosovës, por edhe autoriteteve të BE-së, ShBA-ve, duhet të jetë në mënyrë më të theksuar me qëllim që kjo çështje që po vazhdon akoma nuk ka arsyeje personale, por është vendim politik i autoriteteve serbe ndaj të Kosovës për praninë e Kosovës në KiE”, thotë Ibishi.

Sipas tij, gjitha këto janë shkelje e marrëveshjes të dakorduara në mes Kosovës dhe Serbisë.

Serbia do të vazhdon me mënyra të ndryshme që t’i dënojë edhe në këtë formë zyrtarët policorë

“Nuk shoh ndonjë rrezik, por Serbia do të vazhdon me mënyra të ndryshme që t’i dënojë edhe në këtë formë zyrtarët policorë edhe që vepron të shkelë marrëveshjen e Brukselit të dakorduar mes palës kosovare dhe Serbisë, por njëkohësisht edhe menaxhimin e integruar të kufirit që është zbatuar në Ballkanin Perëndimor, gjithë këto janë shkelje flagrante edhe konventave evropiane por edhe të drejtave të njeriut dhe marrëveshjeve dy palëshe”, thekson Ibishi.

Sa i përket qytetarëve që u ndaluan në Serbi me orë të tëra mbrëmë, ai thotë se ka ërnë vendim politik, pa infromacione të sakta.

Zyrtarët policor serbë në bisedë mes tjerash ndër vete kanë thënë se është vendim politik

“Maltretimi ka zgjat, edhe pyetjet kanë qenë të paartikuluara dhe pa përmbajtje. Zyrtarët policor serbë kur i kanë ndaluar në kufi me Kroacinë, në bisedë mes tjerash ndër vete kanë thënë se është vendim politik dhe nuk ka informacione të sakta”, shton Ibishi.

Ibishi kërkon që Qeveria e Kosovës të kërkojë në mënyrë strikte ndalimin e këtyre masa ndaj qytetarëve të Kosovës që kalojnë kufirin, përfshirë edhe ata që kanë destinacionin e Serbisë, siç është rasti i zëvendës drejtorit të përgjithshëm të policisë, Jankoviq, për çfarë konsideron se është e padrejtë.

Qeveria duhet të kërkojë në mënyrë strikte ndalimin e këtyre masave ndaj qytetarëve të Kosovës

“Qeveria duhet të kërkojë në mënyrë strikte ndalimin e këtyre masave ndaj qytetarëve të Kosovës që kalojnë kufirin, por edhe të tjerëve që vizitojnë familjarët, apo që kanë destinacionin e Serbisë, siç është rasti i zëvendës drejtorit të përgjithshëm të policisë, Jankoviq”, përfundon Ibishi.

Në anën tjetër, gjatë ditës së sotme, në mbledhjen e Qeverisë, kryeministri Kurti ka bërë të ditur se janë ndaluar 10 zyrtarë policore, nëntë prej të cilëve janë liruar, porse ka thënë se zëvendësdrejtori i Policisë nga radhët e komunitetit serb, Dejan Jankoviq po vazhdon të mbahet në paraburgim në Rashkë.