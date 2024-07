Njohësi i arsimit: Është e papranueshme nëse ka vonesa edhe këtë vit për furnizimin e nxënësve me libra Drejtor i Institutit “EdGruard”, Rinor Qehaja, ka deklaruar se është e papranueshme nëse edhe këtë vit do të ketë vonesa për pajisjen e nxënësve me tekste shkollore. “Çfarëdo vonese në këta hapa në tërësi e rrezikojnë shpërndarjen në kohë të teksteve shkollore. Dhe, çfarëdo vonese në shpërndarje këtë vit mësimore me të vërtetë do të…