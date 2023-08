Njoftohuni me Sokol Demakun – shkrimtarin që përkthen letërsinë shqipe në gjuhë suedeze dhe ballkanike Jeton në në Suedi, por shkrimtari dhe përkthyesi kosovar, Sokol Demaku përkthen poetë bullgarë dhe harton antologji, të cilat i boton në vendin ku qëndron. Së fundmi ai ishte në Sofje me shkrimtarët shqiptarë Hamit Gurguri dhe Bakhtir Latifi me ftesë të Unionit të Shkrimtarëve Bullgarë. Në një intervistë për BTA, Demaku ka folur për…