Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet, vendet që do të mbesin nesër pa rrymë
Lajme
Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet 10.10.2025. Punime të domosdoshme për siguri të sistemit.
Prishtinë
1.Nga NS 35/10[kV] Koliqi H05 do të ndërprehet:
NS NS 35/10[kV] Batllava me kod: 140150 dhe pa tension mbesin të gjitha daljet 10kV prej orës 01:00 deri ne ora 02:00Vendet: Batllava, Gërdovci, Bellopoja dhe Lluga, Gibovci, Shkolla e Vjetër, Xhamia e Vjetër, Kalatica, Braina, Berveniku, Bllata, Metergovci1 dhe 2,Orllani, Vikendicat,Te Zahir Pajaziti dhe MAP Burgu i Sigurisë së Lartë.
Arsyeja: Ndërprerje për siguri, manipulim me kthina. 10.10.2025
Punime në projekte investive Prishtinë
1.Nga TS 110/10(20)[kV] Prishtina 5 do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Rezervaret- KFOR (kodi: 13000002) nga ora 09:00 deri 18:00.Vendet: Bardhoshi dhe Bërnica e Ulët, Barilevë Sheshivarët, Shaljanët, te Xhamia, Drenovc Gashët, ”Kuvilab” private, Rub Shpk-Samir Rexha, Ndriçimi publik për autostradë, Prugovc –Kaqurët.
Arsyeja: Projekte investive, ndërrimi i konzollave dhe përçuesve.2.
Nga NS 110/10(20)[kV] Prishtina 7 do të ndërprehet:LP 10kV J08 Grand Store (kodi: 19000030) nga ora 09:00 deri 18:00
Vendet: Grand Store, Fjolla-Kavaja, Qagllavica 1, Bajram Krasniqi L. Janina, Lagjja Marigona 1, Servisi i Gorenjes, Grand Store (Te Hysi), Lagjja Qëndresa 1, Lagjja Qëndresa 2, Trimi AL PVC te Grand Store, Trimi AL PVC te Grand Store, Lagjja NICI-Veterniku, Lagjja,,Katër Dardhat”, mbrapa Nicit, Afër servisit Gorenje- Janina 2, Konsumatorët e lagjes Veternik-Naim Berisha, Naser Kelmendi-Nic holding, AL TRADE SH.P.K-TS 3 dhe AL TRADE SH.P.K-TS 4.Arsyeja: Projekte investive, punimi i lidhëseve dhe energjizimi i linjave të reja.
3.Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:
LP 10kV J13 Fabrika e Kasetave (kodi: 19000039) nga ora 09:00 deri 18:00Vendet: Fabrika e Kasetave, Hajvali Vorret dhe Busia Petroll.
Arsyeja: Projekte investive, punimi i lidhëseve dhe energjizimi i linjave të reja. Gjakovë
1.Në TS 35/10 kV Gjakova I
Nga dalja 10 kV Piskota do të ndërprehet:TS 10/04kV TS 29 (kodi: 80080016003) prej orës 09:00 deri në ora 17:00.
Vendet: Poslishta, Grazhdaniku, Kobi I, Kobi II, Gurthyesi Renelual Tahiri, Poslishti I, Poslishti II, Vlashna I, Vlashna II dhe MurademaArsyeja: Projekte investive, kyçja e konsumatorëve ekzistues në rrjetin e ri.
Pejë 1.
NS 110/10[kV] Deçani Nga Dalja 10[kV] Barani (Prapaqani)
Në NS 10/0.4kV Stabilimenti Baran do të ndërprehen këta NS-one në dy termine nga ora ne dy termine nga ora (09:30 deri 10:30) dhe (16:00 deri 17:00).
NS 10/0.4[kV] Qallapeku 1(kodi:53000002026)
NS 10/0.4[kV] Kamenica(kodi:53000002027)
NS 10/0.4[kV] Qallapek 3 (Varrezat)(kodi:53000002028)
NS 10/0.4[kV] Qallapek 2(kodi:53000002029)
NS 10/0.4[kV] Buqan 1(kodi:53000002031)
NS 10/0.4[kV] Kosuriq 1- qendra(kodi:53000002032)
NS 10/0.4[kV] Kosuriq( Varrezat)(kodi:53000002033)
NS 10/0.4[kV] Kosuriqi 3(kodi:53000002034)
NS 10/0.4[kV] Kosuriq 2(kodi:53000002035)
NS 10/0.4[kV] Llugaxhi(kodi:53000002036)
NS 10/0.4[kV] Gjergj S. Velaj(kodi:53000002037)
NS 10/0.4[kV] Gllogjan 1(kodi:53000002038)
NS 10/0.4[kV] Gllogjan 3-Tamnik(kodi:53000002039)
NS 10/0.4[kV] Gllogjan 4- private(kodi:53000002040)
NS 10/0.4[kV] Gllogjan Pomp benzine(kodi:53000002041)
NS 10/0.4[kV] Nepole l(kodi:53000002042)
NS 10/0.4[kV] Nepole ll(kodi:53000002043)
NS 10/0.4[kV] Buqan -Privat(kodi:53000002046)
NS 10/0.4[kV] Buqan Shkolla (kodi:53000002048)
NS 10/0.4[kV] Kosuriqi i Vjeter(kodi:53000002050)
NS 10/0.4[kV] Idriz Selman Krasniqi(kodi:53000002058)
Vendet:.Qallopek, Kamenicë, Buqan, Kosuriq, Llugaxhi, Gllogjan dhe Nepole.
Arsyeja: Manipulim me ndarës.2.
NS 110/10[kV] Deçani Nga Dalja 10[kV] Barani (Prapaqani) do të ndërprehen nënstacionet nga ora 09:30 deri 17:00:
1.TS 10/0.4[kV] Gjergj S. Velaj (kodi: 53000002037)2.TS 10/0.4[kV] Gllogjan 3-Tamnik (kodi: 53000002039)
3.TS 10/0.4[kV] Gllogjani 4, Privat (kodi: 53000002040)4.TS 10/0.4[kV] Gllogjan Pomp benzine (kodi: 53000002041)
5.TS 10/0.4[kV] Nepole l (kodi: 53000002042)6.TS 10/0.4[kV] Nepole II (kodi: 53000002043)
Vendet: Pjesërisht fshati Gllogjan.Arsyeja: Projekt investiv, ndërrimi i konzollave, izolatorëve, përçuesit etj.
3.Nga TS 110/10[kV] Deçani do të ndërprehet:
Dalja 10[kV] Strellci (kodi: 53000004) nga ora 09:00 deri 17:00Vendet: Isniq, Lebushë,Strellc i Epër dhe Strellc i Ulët.
Arsyeja: Projekte investive, energjizimi i rrjetit të ri dhe demontim i rrjetit të vjetër.2.
Nga TS 35/10[kV] Xërxa do të ndërprehet:Dalja 10kV J05 Xerxa (kodi: 82081003) nga ora 09:00 deri 17:00
Vendet: Xërxë, Rogovë – kryesisht konsumatorë komercial – bizneset.Arsyeja: Projekte investive, energjizimi i kabllove të reja dhe të trafostacionit të ri.
Gjilan1.
Nga TS 110/35/10[kV] Vitia do të ndërprehet:LP 10kV J10 Begunca (kodi: 61067010) prej orës 09:00 deri në ora 15:00
Vendet: Beguncë, Lubishtë, Shoshare, Letnicë, Vernakollë dhe Lagjja Arifaj.Arsyeja: Projekte investive, ngritja e shtyllave të reja në rrjetin ekzistues për projektin; LOT 20 GJILANI-L-24-20-04-4-01-Beguncë.
Ferizaj 1.
Nga NS 110/35/10[kV] Ferizaj 1 do të ndërprehet:Dalja 10[kV] J15 Vëllezërit Gërvalla 1 (kodi: 40000031) nga ora 09:00 deri 18:00
Vendet: Vëllezërit Gërvalla, Magjistralja Prishtine-Shkup (pjesa prej urës deri te HIB Petroli), 28 Nëntori, Astrit Bytyqi, Haki Braha, Emin Duraku (një pjese), rruga e Talinovcit dhe Lagjja e Re.Arsyeja: Projekte investive, ndërrimi i pajisjeve në TS Afrim Hasani, TS V.Gërvalla 2.
10.10.2025Punime nga pala e tretë
Pejë 1.
Nga TS 110/10[kV] Peja 2 do të ndërprehet:LP 10kV J08 Kosovatransi (kodi: 51000014) prej orës 10:00 deri në ora 14:00.
Vendet: rrugët: Adem Jashari, Agim Çavderbasha (një pjesë), Bajram Curri, Bekim Berisha (një pjesë), Besnik Lajqi, Bill Clinton, Dervish Rozhaja, Esat Mekuli, Jahja Daci, Kalaja (një pjesë), Kuvendi i Lezhës (një pjesë), Mbretëresha Teutë (një pjesë), Mic Sokoli, Motrat Qirazi (një pjesë), Pandeli Sotiri (një pjesë), Qamil Morina, Ramiz Xhema, Rashiti i Aliagës, Remzi Hasani, Tahir Demaj (një pjesë), Vëllezrit Gërvalla dhe Zija Basha (një pjesë).Arsyeja: Punime sipas pëlqimit elektro-energjetik.
Ferizaj1.
NS 110/35/10[kV] LipjaniLP 10kV J25 Zona industriale 2. Ndërprerja do të realizohet nga Stabilimenti Shpërndarës RELUX SH.P.K. me kod-41000025447. Pa tension nga ora 09:00 deri 15:00 do të mbesin këta trafostacione:
1.TS10/04[kV] BETONJERKA ”EKZONI”kodi: 410000252062.TS10/04[kV] DEPO Burim Shkodra 41000025569
3.TS10/04[kV] TS Agim Avdyli: 410000253974.TS10/04[kV] KADIU SH.P.K.kodi: 41000025406
5.TS10/04[kV] Arben Hyseni kodi: 410000254166.TS10/04[kV] OAZA COMPANY kodi: 41000025434
7.TS10/04[kV] KORABI CORPORATION kodi: 410000254448.TS10/04[kV] Bekim Pireva kodi: 41000025450
9.TS10/04[kV] MOBILERIA KNAP N.T.P. kodi: 4100002545710.TS10/04[kV] ROYAL BAKERY SH.P.K. Valmir Islamaj. kodi: 41000025500
11.TS10/04[kV] VIVA FRESH SH.P.K. Xhevdet Rexhepi kodi: 4100002551712.TS10/04[kV] Rama Petroll . kodi: 41000025173
13.TS10/04[kV] TS Potera kodi: 4100002518114.TS10/04[kV] TS Drita “Intercom”-Faton Ramoku kodi: 41000025225
15.TS10/04[kV] TS Xhavit Vllasaliu kodi: 4100002526216.TS10/04[kV] ”RELUX”SH.P.K. kodi: 41000025447
17.TS10/04[kV] MOTEL Ymer Shahin Veliu kodi: 41000025448Vendet: Objektet -bizneset prej rrethit afër lagjes Marigona përgjatë rrugës magjistrale Prishtinë – Ferizaj deri te lulishtja Buqaj si dhe nga udhekryqi (rrethi) deri në Lipjan.
Arsyeja: Kyçja e rrjetit 10kV sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit të aprovuar.2.
Nga TS 110/35/10[kV] Ferizaj 1 do të ndërprehet:Dalja 10kV J02-Fshatrat (kodi: 40000002) prej orës 09:00 deri në ora 12:00
Vendet: Fshati i Vjetër, Dardania, Sojeva, Mirosala, Bibaj dhe Zllatari.Arsyeja: Rritja e kapacitetit në të cilën do bëhet kyçja në kthinën ekzistuese “Dalja Fshatrat” sipas pëlqimit elektro-energjetik.
Gjakovë 1.
Nga NS 110/10(20)[kV] Gjakova 2 do të ndërprehet:LP 10kV J32 Intermed (kodi: 81000032) nga ora 11:00 deri 15:30
Vendet: Fshati Rrezinë (një pjesë; rrugët: Skënderbeu (një pjesë), Zidi Sadik Agës, Zona Industriale – dalje që përfshin konsumatorë komercial.Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik, realizimi hyrje-dalje.
Prishtinë1.
Nga TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet:LP 10kV J05 Milloshevë (kodi: 15019005) prej orës 09:00 deri në ora 15:00
Vendet: Milloshevë, Babimoc, Gracë, Zekirja Rashit Rexhepi,”CALIFORNIA COMPLEX”SH.P.K -Njazi Miftari, Fitim Gjata “DAJA”N.T.AKTIVA SH.P.K KESH 2 Burim Selmani dhe Stanofc Kaçanollët.Arsyeja: Realizimi i punimeve sipas zgjidhjes teknike.
Punimet në rrjet, linku: https://www.keds-energy.com/shq/punimet-ne-rrjet/njoftohu-per-punime-ne-rrjet/Harta e punimeve në rrjet, linku: https://outage.keds-energy.com/Main.aspx?lan=al&trh=