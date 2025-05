Njoftim nga Kuvendi pas dështimit numër 23: Seanca e radhës të shtunën Kuvendi i Kosovës ka dalë me një njoftim lidhur me punimet e seancës së sotme, ku dështoi përpjekja e 23-të për konstituim. Edhe sot, PDK, LDK, AAK dhe Lista Serbe, s’kanë propozuar anëtarë Komisioni për zgjedhjen me votim të fshehtë, për zgjedhjen e Kryetarit të Kuvendit. E propozuara e VV-së vazhdon të mbetet Albulena Haxhiu.…