Njoftim nga KEDS-i me rëndësi për konsumatorët e Drenasit

KEDS do të bëjë sonte, duke filluar nga ora 18:00 kalimin në linja të reja të furnizimit në Drenas, përkatësisht ndërlidhjen me nënstacionin e ri të KOSTT-it 220/10 (20) kV. Për rrjedhojë, do të bëhet ndërprerja e nënstacionit 35 kV Drenasi komplet dy deri ne tre orë, pra maksimum deri nê ora 21:00 që furnizon komplet komunën e Drenasit, me përjashtim daljet e Zabelit, Komaranit dhe Parkut të Biznesit.