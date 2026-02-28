Njoftim nga Ambasada e Republikës së Kosovës në Abu Dhabi pas sulmeve të Izraelit ndaj Iranit

Për shkak të rritjes së tensioneve në rajon, ka rrezik të shtuar për përshkallëzim të situatës, i cili mund të sjellë ndërprerje të udhëtimeve dhe ndikime të tjera të paparashikuara. Ambasada e Republikës së Kosovës në Abu Dhabi u bën thirrje shtetasve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe të: Informohen…

Lajme

28/02/2026 10:57

Për shkak të rritjes së tensioneve në rajon, ka rrezik të shtuar për përshkallëzim të situatës, i cili mund të sjellë ndërprerje të udhëtimeve dhe ndikime të tjera të paparashikuara.

Ambasada e Republikës së Kosovës në Abu Dhabi u bën thirrje shtetasve të Kosovës që jetojnë dhe punojnë në Emiratet e Bashkuara Arabe të:

Informohen rregullisht përmes burimeve zyrtare dhe mediave.

Ndjekin udhëzimet e autoriteteve vendore.

Shmangin zonat pranë objekteve të sigurisë dhe atyre ushtarake.

Ambasada do të vazhdojë të monitorojë situatën dhe do të njoftojë për çdo zhvillim të ri.

Për raste urgjente, mund të kontaktoni numrin e urgjencës të ambasadës në Abu Dhabi: +971 547092109.

Artikuj të ngjashëm

February 28, 2026

Besnik Tahiri: Opozita pa agjendë, jemi në lojën strategjike të Kurtit...

February 28, 2026

Irani sulmon me raketa balistike Emiratet e Bashkuara Arabe, Abu Dhabi:...

February 28, 2026

Shpërthime të shumta u dëgjuan në Dubai

February 28, 2026

Udhëheqësi suprem i Iranit largohet nga Teherani pas sulmeve të SHBA-së...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

November 3, 2025

​Sa për qind e familjeve në Kosovë nuk kanë qasje në internet?

Lajme të fundit

Besnik Tahiri: Opozita pa agjendë, jemi në lojën...

Irani sulmon me raketa balistike Emiratet e Bashkuara...

Shpërthime të shumta u dëgjuan në Dubai

Udhëheqësi suprem i Iranit largohet nga Teherani pas...