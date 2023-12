Njihuni me sportistin që ka tre fëmijë me tri gra të ndryshme në pesë muaj dhe asnjëra për tyre nuk është gruaja e tij! Ylli i Miami Dolphins në NFL, Tyreek Hill e gjeti veten në qendër të vëmendjes së mediave botërore, pasi në pesë muaj ai pati fëmijë me tre gra të ndryshme – dhe asnjëra prej tyre nuk është gruaja e tij. Hill ka marrë padi për atësinë nga dy gra të ndryshme, të cilat pretendojnë se…