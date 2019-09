Njihuni me 5 çrregullimet hormonale që formojnë dhjamin rreth barkut

Shkaktarët e vërtetë të shtimit në peshë janë çrregullimet hormonale. Këto janë pesë shenjat se si çrregullimet hormonale ndikojnë në krijimin e shtresave yndyrore në zonën e barkut.

1.Punoni shumë dhe flini pak gjumë

Hormonet e gjëndrës tiroide (TSH, T3 dhe T4) kalojnë nëpër çdo qelizë në organizëm. Kur këto hormone funksionojnë bashkërisht, metabolizmi juaj bëhet makinë e shkrirjes së dhjamit. Por kur bëni një jetë të çrregult, flini pak dhe punoni shumë këto hormone bëjnë të kundërtën, shtojnë dhjamin rreth barkut.

2.Trupi humb ndjeshmërinë ndaj insulinës

Adiopenektina është hormon i cili prodhohet në qeliza dhjamore dhe ndihmon në zvogëlimin e ndjeshmërisë ndaj sheqerit. Insulina përcakton se a do të shkrihen yndyrat apo do të depozitohen.

3.Niveli i ulët energjetik

Nëse fusni në organizëm sasi të mëdha ushqimi të pasur me karbohidrate, do të duhet të kujdeseni gjatë për shkrirjen e tyre. Nuk është mirë të ndërprisni plotësisht futjen e tyre, sepse do të krijohet reaksion i keq hormonal, që mund të ndikojë në nivelin tuaj energjetik.

4.Jeni duke jetuar në shpejtësi të plotë 24 orë, shtatë ditë në javë

Edhe një hormon, adrenalina, shpëton humbjen e yndyrës dhe shton nivelin e energjisë. Ky hormon i ndihmon trupit që të lirohet nga yndyrat e depozituara dhe sheqeri, kështu që do të keni këtë energji plotësuese, kur ju nevojitet. Nëse e tepronidhe bëheni hiperproduktiv, rezervuari juaj do të jetë i zbrazët.

5.Zvogëlimi i libidosë

Hormoni kryesor seksual DHEA shton libidonë dhe ndihmon që të ndiheni të fokusuar. Ky hormon bashkë me testosteronin mbron indin muskulor, i cili shkrin më shumë kalori sesa yndyra. Me kalimin e viteve niveli i testosteronit bie, libidoja është e ulët dhe flini keq, gjë që çon në shtimin e peshës trupore. /Telegrafi/