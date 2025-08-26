“Njeti mirë”- “Duam Kuvend”- porositë që iu lanë deputetëve në hyrje të Kuvendit të Kosovës

26/08/2025 09:06

Sot pritet të zhvillohet seanca e radhë e Kuvendit të Kosovës.

Pas aktgjykimit të Kushtetueses, Lëvizja Vetëvendosje hodhi në votim për Kryekuvendare një herë emrin e Albulena Haxhiut, e pas këtij dështimi vazhdoi të propozojë thuajse kë i ra në mend.

Hekuran Murati, Donika Gërvalla, Arbërie Nagavci e deri tek edhe Dimal Basha.

Derisa sot pritet të shihet se cila do të jetë befasia e radhës në propozim, para Kuvendit të Kosovës janë vendosur edhe disa pankarta.

Aty ndër të tjerash shkruhet: Njeti mirë dhe se Duam Kuvend./Lajmi.net/

 

