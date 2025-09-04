Njësisë Speciale i shtohen edhe 48 pjesëtarë – Në ceremoni edhe përfaqësues të ambasadës amerikane e KFOR-it

Sot në kampin e Njësive Speciale – Vrella, është mbajtur ceremonia solemne e certifikimit të 48 pjesëtarëve të rinj të Njësisë Speciale Operative. Në njoftimin e policisë, bëhet e ditur se në ceremoni kanë marrë pjesë përfaqësues nga ambasada Amerikani, nga KFOR'i si dhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, drejtor i…

04/09/2025 16:47

Sot në kampin e Njësive Speciale – Vrella, është mbajtur ceremonia solemne e certifikimit të 48 pjesëtarëve të rinj të Njësisë Speciale Operative. Në njoftimin e policisë, bëhet e ditur se në ceremoni kanë marrë pjesë përfaqësues nga ambasada Amerikani, nga KFOR’i si dhe drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, drejtor i Departamentit të Njësive Speciale kolonel Shabani, eprorë të PK-së e instruktorë.

Në njoftim bëhet e ditur edhe se në ceremoni u certifikuan edhe 5 instruktorë të trajnimit themelor për NJSO-në si dhe u ndanë mirënjohje për instruktorët për kontributin dhe punën e palodhshme të tyre në trajnimin e kësaj gjenerate të operatorëve të rinj të NJSO-së.

Njoftimi:

Ceremonia solemne e certifikimit të 48 pjesëtarëve të rinj të Njësisë Speciale Operative

Sot, më 04.09.2025 në kampin e Njësive Speciale – Vrella, u mbajt ceremonia solemne e certifikimit të 48 pjesëtarëve të rinj të Njësisë Speciale Operative, të cilët me sukses përfunduan një trajnimin bazik për operatorë të NJSO-së.

Në këtë ceremoni morën pjesë drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës, kolonel Gazmend Hoxha, drejtor i Departamentit të Njësive Speciale kolonel Shabani, eprorë të PK-së, instruktorë, përfaqësues nga Ambasada Amerikane, KFOR-i amerikan si dhe zyrtarë të institucioneve shtetërore.

Kjo ceremoni është përmbyllje e një rrugëtimi profesional ku kandidatët më të përgatitur, më të qëndrueshëm dhe më të vendosur, janë bërë pjesë e kësaj njësie elitare të Policisë së Kosovës.

Po ashtu në këtë ceremoni u certifikuan edhe 5 instruktorë të trajnimit themelor për NJSO-në si dhe u ndanë mirënjohje për instruktorët për kontributin dhe punën e palodhshme të tyre në trajnimin e kësaj gjenerate të operatorëve të rinj të NJSO-së.

Këta pjesëtarë të rinj, të përgatitur nga instruktorë me përvojë dhe përkushtim të lartë, janë tashmë gati të përballen me detyrat dhe sfidat policore – gjithmonë në mbrojtje të rendit, ligjit dhe sigurisë, në shërbim të qytetarëve dhe të Republikës së Kosovës.

