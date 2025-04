Njësia Speciale e Reagimit të Shpejt kryen trajnimin e SWAT-it amerikan, Ambasada: Forcon bashkëpunimin e sigurisë SHBA-Kosovë

Përmes një postimi në Facebook, ambasada njoftoi se ky aktivitet rrit partneritetin në mes dy shteteve, transmeton lajmi.net.

“Trajnimi juaj forcon bashkëpunimin e sigurisë SHBA-Kosovë dhe mban të sigurta Ambasadën e SHBA-së dhe vendet tona. Faleminderit për shërbimin dhe përkushtimin tuaj”, thuhet në njoftimin e Ambasadës./Lajmi.net/

Congratulations to Kosovo Police’s Special Intervention Unit on completing the 5-week SWAT course led by Diplomatic Security’s Anti-Terrorism Assistance Program. Your training strengthens U.S.–Kosovo security cooperation and keeps the U.S. Embassy and our countries safe. Thank… pic.twitter.com/fTXGJGYirg

— U.S. Embassy Pristina (@USEmbPristina) April 18, 2025