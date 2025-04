Njësia A3 e Termocentralit A do të ndalet nga puna sonte, shkak i problemeve të ndjeshme Korporata Energjetike e Kosovës (KEK), ka njoftuar se njësia A3 e Termocetralit Kosova A do të ndalet nga puna sonte. Kjo për shkak të problemeve të ndjeshme me humbjen e ujit. Për këtë KEK, thotë se ka njoftuar me kohë Kompaninë e Distribuimit të Energjisë Elektrike. Njoftimi i plotë i KEK: Njoftim për Ndaljen e…