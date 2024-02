Njeriu konsumon rreth 50 qese gjatë jetës: Flet ambientalistja

Drejtorja ekzekutive në organizatën “Habitat”, Jeta Berisha ka folur rreth politikave të gjelbra dhe rëndësisë së tyre për lajmi.net.

Ajo tregoi se sa rëndësi kanë politikat e gjelbra në vend dhe se secila prej tyre duhet të mirëpritet, shkruan lajmi.net.

“Mikroplastika është gjetur edhe në qumështin nga gjiri i nënës”, ka thënë Berisha.

“Ne konsumojmë rreth 50 qese gjatë jetës”, tha ajo duke theksuar se sipas studimeve të fundit, mikroplastika po gjendet çdo kund- në ajër, produkte ushqimore bimore e shtazore, madje edhe në organizmin e njeriut.

Berisha gjithashtu tregoi edhe se pse nuk preferohet të vendosen logot nëpër qese, duke treguar se pa to është më lehtë që të riciklohen.

E kur u pyet se çka ndodhë me mbeturinat pas mbledhjes dhe deponimit të tyre, ajo tha se nuk ka ndonjë plan se çka do të ndodhë me to më pas.

“Të gjitha mbeturinat deponohen nëpër deponi dhe nuk ka gjurmim të tyre” tha ajo, duke treguar se materialet nuk ndahen mes vete dhe nuk ka plane veprimi se çka do të ndodhë më tutje me to pas deponimit të tyre.

Ajo më tutje shtoi se pritet që çmimi i shisheve të ujit të rritet, në mënyrë që kur të kthehet për riciklim, një pjesë e parave të merret prapë. /Lajmi.net/