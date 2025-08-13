Njeriu i VV-së që u emërua drejtor i ATK-së, dikur: Shqiptarët mujnë me ta falë kapak hajninë, edhe nepotizmin
Mentor Hyseni, ish-kandidat i Vetëvendosjes për deputet, është emëruar drejtor në Administratën Tatimore të Kosovës.
Kështu njoftoi Ministria e Finacave sot.
Ndërkohë, Mentor Hyseni është i njohur edhe si aktivist ndër vite i partisë Vetëvendosje.
Në një prej deklaratave të tij, ku ai akuzonte PSD-në për tradhëti, ai deklaronte se ‘shqiptarët ta falin ngapak hajninë dhe nepotizmin’, por jo ‘edhe tradhtinë’.
“Shqiptarët si popull mujnë me ta falë kapak hajninë se përherë e kanë konsideru shtetin të huajin.
Nepotizmin ta arsyetojnë diqysh, se thonë hajt bre se e ka pasë anëtar të familjes, ama tradhtinë nuk ta falë kurrë.
LDK kur është nda, ka pasë ndamje drastike. Nisma sa e vogël që iu ka hjekë PDK-së, PDK më kurrë nuk është rimëkëmbë.
VV është nda me 31 deputetë, tash ka mundësi me i marrë 33 deputetë. Jo që jemi forcu na, por populli nuk ta falë atë”, deklaronte Hyseni.